Germania: un migliaio a marcia musulmani contro terrorismo

I presenti hanno sfilato per le strade della città tedesca al motto di "Non con noi". Sui loro cartelli comparivano slogan come "L'odio rende la Terra un inferno".

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la decisione della più grande organizzazione islamica in Germania, l'associazione turco-tedesca DITIB, di non aderire all'evento. DITIB si è sfilata, spiegando che chiedere ai musulmani di protestare contro il terrorismo significa stigmatizzarli e notando che non si può pretendere da loro di manifestare in pieno Ramadan.

La decisione ha provocato forti polemiche. Secondo la cancelliera Angela Merkel l'assenza di DITIB "è un peccato". Critiche sono giunte anche dai ministri federali degli Interni, Thomas de Maizière, e della Giustizia, Heiko Maas.