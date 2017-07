Gerusalemme: allerta elevata per riapertura Spianata Moschee

Secondo la radio militare, per rafforzare la sicurezza nell'area adiacente alla Spianata vengono installati metal detector e telecamere. Ieri il premier Benyamin Netanyahu, in una telefonata con re Abdallah di Giordania, ha comunque assicurato che lo status quo all'interno della Spianata non sarà alterato.

Nel frattempo resta elevata la tensione anche in Cisgiordania dove un palestinese ricercato dall'esercito e' rimasto ucciso in uno scontro a fuoco, la scorsa notte, nel villaggio di Nebi Saleh. Secondo il portavoce militare ieri l'uomo aveva sparato due volte: contro una postazione militare e contro un veicolo in transito. In questo episodio aveva accidentalmente ferito un automobilista palestinese.