Già 15 km colonna al San Gottardo

Già stamattina, davanti al portale Nord della galleria autostradale del San Gottardo si è formata col passare delle ore una colonna di 15 km, ciò che corrisponde a due ore di attesa. Viasuisse si attende addirittura un peggioramento dell'ingorgo fino alle 13.00.

Anche la strada cantonale che corre parallela all'autostrada è fortemente sollecitata dai viaggiatori. Per evitare di trascorrere ore in colonna, Viasuisse consiglia agli automobilisti il tragitto alternativo del San Bernardino oppure di imboccare le strade che portano ai vari passi, ormai aperti per la bella stagione.