Giappone: elicottero Usa precipita nell'isola di Okinawa

Il portavoce del comando Usa ha reso noto che nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito.

L'isola di Okinawa - dove è stazionato gran parte del contingente militare statunitense in Giappone, circa 50 mila soldati - è da tempo teatro di scontri con la popolazione locale che è contraria alla presenza delle basi per via del rumore e dell'inquinamento prodotto, oltre ai frequenti incidenti e alla condotta dei militari statunitensi.