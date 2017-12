Giappone: nucleare, ok governo a riavvio 2 reattori

Per la prima volta dal 2011, l'Autorità di regolamentazione del nucleare in Giappone (Nra) ha dato il via libera al riavvio di due reattori appartenenti alla Tokyo Electric Power (Tepco), lo stesso gestore coinvolto nel disastro di Fukushima.

Si tratta degli impianti numero 6 e numero 7 della centrale di Kashiwazaki-Kariwa, nella prefettura di Niigata, sebbene la loro effettiva riattivazione potrebbe non avvenire prima di un paio di anni, previa l'approvazione delle municipalità interessate. Tepco, da parte sua, ha reso noto che 'farà ogni sforzo per incrementare il livello di vigilanza per riguadagnare la fiducia del pubblico nella sicurezza dei suoi impianti'.

Le due unità di Kashiwazaki-Kariwa sono reattori moderati ad acqua leggera, utilizzano cioè liquido in ebollizione in grado di generare vapore all'interno della struttura, lo stesso tipo di quelli della centrale atomica di Fukushima, che hanno registrato la fusione del nocciolo nella catastrofe del marzo del 2011.

Da quella data nessuno di questi reattori nucleari ad acqua bollente aveva avuto l'autorizzazione ad operare per via degli alti standard di sicurezza che richiedono e il maggiore livello di manutenzione necessario al loro funzionamento. Il beneplacito odierno da parte dell'autorità governativa di vigilanza porta il totale delle convalide degli impianti a 14, con il governo di Tokyo incline ad aumentare ulteriormente la dipendenza dall'atomo per il proprio fabbisogno energetico.

Numerose le proteste dei residenti di Niigata nell'assemblea della Nra aperta ai cittadini, che parlano di una scelta politica e non di una valutazione tecnica o scientifica.