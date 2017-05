Giappone: principessa Mako annuncia fidanzamento

La principessa Mako, prima nipote dell'imperatore giapponese Akihito e figlia maggiore del principe Akishino, ha annunciato il proprio fidanzamento con un ragazzo suo coetaneo, che come lei ha frequentato l'Università di Tokyo.

L'annuncio arriva dalla Agenzia ufficiale dalla Casa reale nipponica e giunge a sorpresa, mentre il governo nipponico è impegnato ad organizzare i preparativi per la successione dell'imperatore 83enne, e l'ascensione al trono del primogenito Naruhito, in quella che sarebbe la prima abdicazione della corona del Crisantemo in 200 anni.

La principessa Mako, 25 anni, ha frequentato l'Università internazionale cristiana dall'aprile 2010 prima di fare un programma di scambio di studi all'Università di Edimburgo. Dopo la laurea in Giappone è tornata in Gran Bretagna, dove ha ottenuto un master in Gestione della Arti e delle Attività culturali nel gennaio del 2016.