Ginevra: migliaia fan techno alla Lake Parade

Decine di migliaia di amanti della musica techno sono accorsi oggi sul lido di Ginevra per la 20esima edizione della Lake Parade.

Tredici carri hanno sfilato attorno alla rada scaricando decibel in abbondanza. Non ci sono stati finora incidenti, ha indicato un portavoce della polizia cittadina. La festa proseguirà fino alle prime ore di domani mattina.

L'anno scorso la Lake Parade era stata annullata a causa di un mancato sostegno finanziario. Una nuova équipe di organizzatori più giovane ha dato il cambio a quella precedente. Il budget della manifestazione ammonta a un milione di franchi.

Un dispositivo di sicurezza è stato messo a punto per far fronte alla minaccia terroristica. Blocchi di cemento sono stati posati lungo il percorso per impedire qualsiasi incursione di veicoli. La polizia ha pure sbarrato le strade perpendicolari al lungolago.