Ginevra, morta giornalista e scrittrice Françoise Buffat

Il decesso è stato reso noto dalla Tribune de Genève, dove aveva mantenuto una rubrica. Era stata definita l'ottava consigliera di stato ginevrina.

Originaria di Strasburgo (F), la sua famiglia era giunta in Svizzera durante la guerra. Nel 1998 aveva pubblicato, insieme a Sylvie Cohen, il libro "Suisses et Juifs", poi nel 2001 il romanzo "Le Violon d'Henri", e nel 2008 "Judith reine de Narbonne". La sua morte giunge qualche settimana dopo quella della figlia, Juliette Buffat, specialista in terapia di coppia ed ex deputata al Gran Consiglio dal 1997 al 2001.