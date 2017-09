Ginevra: trovato cadavere di un giovane nel Rodano

Potrebbe trattarsi, secondo le autorità, di un giovane vodese di 21 anni dato per disperso da domenica mattina dopo aver assistito ad un concerto. Sarà necessaria un'analisi del Dna per determinare l'identità precisa della vittima. Frattanto è stata aperta un'inchiesta per determinare le cause della morte.