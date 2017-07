Ginevra: un giovane nigeriano annega nel Rodano

Il giovane era accompagnato da un amico, ha indicato all'ats un portavoce della polizia ginevrina confermando un'informazione online della Tribune de Genève. Secondo le prime indicazioni il ragazzo non sapeva nuotare bene ed è stato trascinato via dalla corrente mentre era in piedi in prossimità della riva.

Allertata, la polizia è arrivata sul posto in pochi minuti. Anche un elicottero dei soccorsi è intervenuto.

Una sommozzatrice ha portato il nigeriano su una barca dove si è cercato di rianimarlo prima che fosse trasportato in ospedale. L'incidente si è verificato in una zona in cui da poco sono state create isole di soccorso e dove a riva sono a disposizione sette salvagenti.