Giornata mondiale alimentazione: Unicef lancia campagna

In tutto il globo, 17 milioni di bambini sotto i cinque anni sono gravemente denutriti, ricorda l'associazione in un comunicato odierno.

Sono invece 155 milioni quelli sottosviluppati a causa della malnutrizione. In Paesi devastati da conflitti e guerre civili come Nigeria, Somalia, Yemen e Sud Sudan, 1,4 milioni di bambini sono colpiti da denutrizione acuta grave, sottolinea la nota. Quasi la metà dei 16'000 che ogni giorno perdono la vita per cause evitabili muore per disturbi legati all'alimentazione.

Per esprimere solidarietà verso tutti questi bimbi che anche oggi resteranno senza cibo, gli utenti di Internet sono chiamati a condividere la foto sui social network di un piatto vuoto con l'hashtag #emptyplates. Con questa azione, Unicef vuole diffondere un segnale forte che inviti ad agire subito nella lotta contro la fame nel mondo.

Unicef evidenzia di essere presente in tutti i quattro Stati sopraccitati, dove aiuta l'infanzia ad esempio monitorando le condizioni alimentari dei bambini e diagnosticandone i disturbi. Inoltre fornisce loro cibo adatto e farmaci, conduce campagne di vaccinazione, consegna articoli per l'igiene in grado di proteggere contro malattie intestinali potenzialmente letali e distribuisce acqua potabile.

Nei primi sette mesi dell'anno Unicef - prosegue il comunicato - è riuscita per esempio a curare dalla denutrizione acuta 100'000 bambini nello Yemen, dove il 70% della popolazione è dipendente dagli aiuti umanitari, e altri 129'000 in Somalia, nazione in cui la metà degli abitanti necessita di assistenza dopo decenni di belligeranza.