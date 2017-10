Giovani svizzeri partecipano a campionati mondiali dei mestieri

All'inizio della competizione il presidente del Consiglio nazionale Jürg Stahl (UDC) ha visitato la delegazione elvetica.

La formazione professionale svizzera è stata una storia di successo che deve continuare ad essere scritta. Non solo nel suo paese, ma anche a livello internazionale, afferma Stahl in un video dell'ats. Quando 23 anni fa ha cominciato una formazione professionale di droghiere, il deputato non pensava minimamente che un giorno sarebbe stato ospite della "World Skills".

La competizione dura sino a mercoledì. Il giorno dopo, durante la festa di chiusura, saranno resi noti i nomi dei vincitori. All'evento sono attesi circa 100'000 visitatori.