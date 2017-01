Giù investimenti in rinnovabili in 2016, boom eolico offshore

Frenata di nuovi investimenti in energia pulita nel 2016 in tutto il mondo con un calo del 18% a 287,5 miliardi di dollari (348,5 miliardi nel 2015), ma è stato un anno record per i finanziamenti dell'eolico off-shore, con un aumento del 40% a 29,9 miliardi di dollari