Glarner Alpkäse protetto in Ue per 170 DOP Ue protette in Svizzera

La denominazione elvetica "Glarner Alpkäse" (DOP) è ora protetta anche nell'Unione europea. Svizzera e UE hanno firmato una decisione in tal senso. La Svizzera, dal canto suo, tutelerà sul proprio territorio circa 170 nuove denominazioni UE.