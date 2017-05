Glarona: Landsgemeinde respinge divieto del Burka

Il divieto del Burka, così come è stato approvato in Ticino, non sarà introdotto nel canton Glarona. Riuniti oggi in Landsgemeinde, i cittadini hanno infatti bocciato nelle proporzioni di 2 a 1 la misura avanzata da un privato nel settembre 2015.