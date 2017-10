Glencore vuole rilevare società peruviana Volcan Compañia Minera

Il gruppo zughese attivo nelle materie prime ha raggiunto un accordo per rilevare, per 531 milioni di dollari, il 26,73% delle azioni di classe A dell'azienda sudamericana, si legge in una nota diffusa in serata. Finora Glencore ne controllava il 18,11%.

Il gruppo intende ora sottoporre un'offerta per portare la propria quota fino al 66,3%, investendo fino a 425 milioni di dollari aggiuntivi. Il prezzo proposto è sempre di 1,215 dollari per azione.

L'operazione sarà finanziata con i mezzi a disposizione, viene spiegato nel comunicato. L'Opa dovrebbe essere presentata entro il 27 ottobre ed essere completata in novembre-dicembre.