Gli svizzeri hanno prenotato più vacanze estive rispetto al 2016

Gli svizzeri non hanno perso la voglia di vacanza malgrado la situazione geopolitica tesa: cinque delle principali agenzie di viaggio elvetiche hanno registrato un numero di prenotazioni per l'estate superiore a quello dell'anno scorso.

Tra le mete preferite figurano le isole spagnole e greche. Molti sono inoltre attirati da Cipro, Portogallo, Croazia e Italia. È quanto emerge da un sondaggio della Federazione Svizzera di Viaggi (FSV), che ha interrogato gli operatori di viaggi ITS Coop Travel, Hotelplan, Knecht Reisen, Kuoni e TUI.

Rispetto al 2016 si sono invece fortemente ridotte le prenotazioni per la Turchia, scrive la FSV in un comunicato odierno. La Turchia meridionale rimane tuttavia al quinto posto nella classifica delle mete più ambite, aggiunge la portavoce di TUI Suisse Bianca Schmidt.

Secondo FSV, a causa della situazione geopolitica i consumatori sentono il bisogno di sicurezza e per questo motivo prenotano le loro vacanze di nuovo maggiormente nelle agenzie di viaggio. Inoltre, le riservano spesso con molto anticipo oppure all'ultimo.

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, presso i cinque operatori emerge un quadro variegato. Tutte le destinazioni di Hotelplan e TUI rilevano in media prezzi stabili. Presso ITS Coop Travel, Knecht e Kuoni vi è invece in parte un aumento dei costi per mete a corto e medio raggio.

Per tutte e cinque le agenzie, le destinazioni più ambite per l'estate sono molto richieste anche in autunno. Secondo ITS Coop Travel, Kuoni e TUI gli svizzeri vogliono inoltre di nuovo andare di più in Egitto. TUI e Hotelplan registrano un aumento anche per Djerba (Tunisia).