Gm: chiude produzione Sudafrica dopo 90 anni, vende a Isuzu

Lo ha annunciato Gm in un comunicato precisando che Isuzu acquisirà anche la restante quota del 30% detenuta da Gm nella joint venture Isuzu Truck South Africa.

La mossa rientra in un più ampio piano di riorganizzazione della casa automobilistica statunitense che - dopo aver venduto Opel al gruppo PSA Peugeout-Citroen - ha anche deciso di uscire dal mercato indiano: l'impianto di Talegaon opererà solo come hub per le esportazioni verso il Messico e il Sudamerica e le vendite di Chevrolet in India cesseranno entro la fine del 2017.