Gössi (PLR): "Maudet e Moret non erano solo candidature alibi"

"L'esito tutto sommato tirato del voto mostra come le candidature di Pierre Maudet e Isabelle Moret non fossero solo delle candidature alibi", ha affermato. "Mi rallegro che l'Assemblea federale abbia rispettato il nostro ticket ufficiale", ha aggiunto la Gössi alla televisione svizzerotedesca SRF. Anche le discussioni che hanno preceduto l'elezione hanno mostrato che si trattava di tre candidature valide.

Alla domanda se il PLR auspica una mutazione dei dipartimenti, la presidente ha risposto che "quello degli affari esteri è un dipartimento chiave, e sarebbe sensato che il suo responsabile difendesse la via bilaterale". Con un liberale-radicale il DFAE sarebbe in ogni caso in buone mani, ha sottolineato.