Google compie 19 anni, si autocelebra nel doodle

I due fondatori della società, Sergey Brin e Larry Page, si conobbero nel 1997 mentre studiavano all'università di Stanford, in California, registrarono il dominio "google.com" il 4 settembre dello stesso anno. La società Google Inc. fu invece fondata un anno dopo. Già alla fine del 1998 Google fu nominato il miglior motore di ricerca dalla rivista "PC Magazine".

Google ha scelto il 27 settembre come data convenzionale del suo compleanno, in ricordo di quando fu registrato il record di pagine indicizzate. Oggi Google è il motore di ricerca più popolare al mondo tanto da aver dato vita al neologismo "to google" ovvero "fare ricerca sul web". Ed è una delle maggiori società internet al mondo. È la compagnia principale della holding Alphabet, creata nell'ottobre 2015 per separare l'attività di ricerca online dalle altre società e divisioni che nel frattempo Mountain View aveva lanciato.

Il doodle che celebra il compleanno di Google è interattivo, come molti di quelli pubblicati quest'anno. Permette di giocare alla ruota della fortuna per festeggiare il diciannovesimo compleanno: in base al simbolo che vien fuori interagendo si aprono altri giochi, tra cui il tris e il solitario.