Google inaugura nuovi uffici nella Sihlpost di Zurigo

Da oggi la società americana del noto motore di ricerca occupa due piani della storica Sihlpost - l'ufficio postale principale situato accanto alla stazione centrale noto a generazioni di studenti ticinesi in cerca di occupazione. Vi lavoreranno circa 300 dipendenti.

Ma si tratta solo del primo passo: complessivamente entro il 2020 Google intende affittare spazi per complessivamente 50'000 metri quadrati in diversi edifici nel complesso Europaallee che le FFS stanno realizzando a fianco dell'Hauptbahnhof. Il colosso di internet manterrà al contempo le superfici che già occupa dal 2008 nella sede della ex birreria Hürlimann.

A lungo termine nella città sulla Limmat verranno insediati fino a 5'000 impieghi. Attualmente a Zurigo - il maggiore centro di ricerca e sviluppo del gruppo al di fuori degli Stati Uniti - lavorano oltre 2'000 collaboratori provenienti da 75 paesi.

"Zurigo è una sede ideale per Google", ha dichiarato in una conferenza stampa il direttore per la Svizzera Patrick Warnking. Uno dei vantaggi è la vicinanza con i politecnici federali di Zurigo e Losanna.

L'azienda di Mountain View è attiva in Svizzera dal 2004, quando aprì il suo primo ufficio a Zurigo - primo sito al di fuori degli USA - in cui lavoravano appena due persone. L'anno seguente contava già 70 collaboratori, sette anni dopo 1'100.

All'inaugurazione ufficiale erano invitati anche il ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann e la sindaca di Zurigo Corine Mauch.