Google non dovrà pagare 1,1 miliardi a fisco francese

Per i giudici la procedura non è giustificata, visto che le regole dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) indicano che un'azienda deve pagare le tasse nel Paese in cui gode di un insediamento stabile e questo non corrisponde alla situazione di Google in Francia. Una decisione che lascia perplesse le autorità transalpine.