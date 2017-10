Google punta su formazione, lancia iniziativa da 1 miliardo

Il colosso di Mountain View ha lanciato un'iniziativa per aiutare gli americani a lavorare nel settore tecnologico, impegnandosi a stanziare un miliardo di dollari nei prossimi cinque anni alle organizzazioni e gruppi no profit che promuovono istruzione e formazione professionale.

Il nuovo programma, 'Grow With Google', cresci con Google, è stato lanciato dal chief executive Sundar Pichai nell'ufficio di Big G a Pittsburgh, Pennsylvania, e punta ad aiutare online chi cerca lavoro a ottenere formazione e certificati professionali, e le imprese a migliorare i servizi web. L'obiettivo della società è di consentire a chiunque abbia una connessione a internet di accrescere le proprie competenze e prepararsi per un lavoro in settori come supporto delle tecnologie informatiche e sviluppo di applicazioni.

"Capiamo che c'è incertezza e preoccupazione per il ritmo del cambiamento tecnologico, ma sappiamo che la tecnologia sarà un motore della crescita Usa negli anni a venire", ha detto Pichai. "La natura del lavoro sta cambiando radicalmente - ha continuato - e sta cambiando il legame tra istruzione, formazione e opportunità".