Google Street View compie 10 anni, pioniere foto a 360 gradi

Street View ha scandagliato non solo le strade ma anche montagne, oceani, luoghi d'arte, musei per un totale di 83 paesi e 10 milioni di miglia.

"Negli ultimi dieci anni la tecnologia e il mondo sono cambiati ma lo scopo di Google è sempre lo stesso: aiutare gli utenti nella navigazione e a scoprire più angoli del mondo", scrive l'azienda in un post ufficiale.

Street View fu dunque lanciato due anni dopo le mappe di Google, ma i primi esperimenti di Larry Page (uno dei co-fondatori della società) iniziarono nel 2004 con un team creato 'ad hoc'. Furono dunque piazzate delle telecamere sui furgoncini, furono messe su strada nel 2006 e poi la prima immagine fu pubblicata nel maggio 2007. Poi sono arrivati i trekker, gli zainetti da indossare per le riprese, che consentivano di andare anche nei posti più impervi, quelli che le auto non potevano raggiungere.

Questa tecnologia ha consentito di mappare con la tecnica Steet View tanti posti come il Grand Canyon, il Taj Mahal, le Galapagos e anche Venezia. "Negli ultimi anni - spiega Google - abbiamo messo le telecamere anche sul gatto delle nevi per arrivare all'Artico, in groppa ad un cammello nel deserto e negli zainetti per dare un nuovo punto di vista delle opere d'arte".