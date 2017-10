Google: target 100% rinnovabili raggiunto entro fine 2017

Lo annuncia in un tweet il numero uno della compagnia, Sundar Pichai, condividendo il rapporto ambientale 2017 di Big G.

L'azienda, sottolinea Pichai, è impegnata "per la sostenibilità" e per la riduzione della sua "impronta ambientale". Google festeggia anche il decimo anno di "emissioni zero".

Nel report Google snocciola dati e obiettivi relativi alle sue attività sostenibili. Dal 2010, si legge, la compagnia si è impegnata a investire quasi due miliardi e mezzo di dollari in progetti per le rinnovabili, per una capacità totale di 3,7 GW. I centri dati di Big G in media consumano la metà dell'energia di un normale data center.

Oggi, rispetto a 5 anni fa, con la stessa quantità di energia elettrica l'azienda ottiene una potenza di calcolo tre volte e mezzo maggiore. Nel 2016 più di un terzo dei server distribuiti da Google (il 36%) era una macchina rigenerata. Tra il 2013 e il 2016 il consumo di acqua potabile per ogni dipendente nella sede di Mountain View si è ridotto del 40%.