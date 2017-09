Gordon Bennett Cup: medaglia d'argento per due svizzeri

L'obiettivo è di stabilire il record di distanza in un tempo massimo di tre giorni. A vincere la competizione sono stati due francesi, Vincent Leÿs e Christophe Houver, che sono giunti questa mattina fino in Estonia percorrendo in totale 1835 km. La maggior parte delle 21 squadre, partite in massa venerdì da Gruyères (FR), sono atterrate già sabato sera in Polonia, indicano oggi gli organizzatori.

Nella giornata di oggi rimanevano ancora in aria solamente quattro equipaggi, ma l'obiettivo è raggiungere il punto più lontano e non stare in volo per più tempo, ricordano gli organizzatori.

La coppia elvetica, già vincitrice delle edizioni 2015 e 2016, non è riuscita a ripetersi, fermandosi a 1366 km di distanza.

La manifestazione ha attirato oltre 23'000 visitatori, nonostante le pessime condizioni meteorologiche. Circa 17'000 persone hanno assistito alla cerimonia di partenza di venerdì sera.