Gotthard Raststätte: aumenta l'utile nel 2016

Utile in crescita nel 2016 per Gotthard Raststätte A2 Uri: la società che gestisce l'area di ristoro autostradale a nord del San Gottardo ha chiuso i conti con un risultato positivo di 1,4 milioni di franchi, il 18% in più dell'anno precedente.