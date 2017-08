Governo: Ignazio Cassis rinuncia a cittadinanza italiana

"Quando ho deciso di mettermi a disposizione per l'elezione in governo ho rinunciato alla cittadinanza italiana", afferma in un'intervista pubblicata oggi dal sito online Tagesanzeiger.ch/Newsnet. "Per me era logico che fosse così", aggiunge il consigliere nazionale PLR.

Cassis ha ereditato il passaporto italiano da suo padre e nel 1976, a 15 anni, ha ottenuto la cittadinanza svizzera, afferma. Dei tre candidati alla successione di Didier Burkhalter, solo il consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet conserva per il momento ancora la doppia nazionalità: svizzera e francese.