GR: 59enne cade da bici elettrica e riporta ferite medio gravi

Una 59enne, che circolava ieri pomeriggio su una bici elettrica lungo una strada di montagna nella località di St. Antönien (GR), in Prettigovia, è caduta riportando ferite di entità medio-grave alla testa e alle braccia.

La donna stava circolando dietro a un amico e non si è accorta che quest'ultimo ha frenato. La sventurata l'ha centrato in pieno e a causa dell'urto è caduta procurandosi ferite al capo e agli arti superiori, informa la polizia cantonale in un comunicato odierno.

La 59enne è stato trasportata all'ospedale di Schiers (GR).