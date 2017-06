GR: 78enne sfonda con l'auto muro garage e finisce contro albero

L'auto è precipitata lungo il tratto di terreno scosceso ed ha attraversato una strada di accesso per poi finire in un prato, come ha comunicato la polizia cantonale in una nota odierna. Lì, l'auto si è schiantata violentemente contro un albero.

Il conducente ha riportato ferite di media entità ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Schiers. La vettura è rimasta completamente danneggiata e il garage ha riportato danni stimati in qualche migliaio di franchi.