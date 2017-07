GR: auto per 160 metri lungo pendio, un morto

Un 67enne è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale verificatosi in territorio di Mutten (GR): la vettura che guidava è uscita di strada precipitando lungo una scarpata.

L'altro occupante del veicolo è rimasto illeso, indica in un comunicato odierno la polizia cantonale grigionese.

Il passeggero 71enne è riuscito ad abbandonare l'abitacolo prima che la vettura finisse nel pendio, dove è precipitata per circa 160 metri finendo la sua corsa contro uno chalet. Per l'uomo alla guida, che è stato scaraventato fuori dopo 120 metri, ogni soccorso è stato vano: il medico dell'elisoccorso Rega non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, il team di un'ambulanza dell'ospedale di Thusis ha visitato il passeggero.

Il ministero pubblico e la polizia cantonale grigionese stanno indagando per accertare la dinamica del sinistro.