GR: auto si ribalta dopo collisione a Landquart, autista ferito

Nelle prime ore della mattinata, a Landquart (GR), un'auto si è ribaltata sulla strada nazionale A28, in Prettigovia, dopo una collisione con un altro veicolo. L'autista 39enne è rimasto lievemente ferito.

Alle 4.30 l'uomo guidava in direzione Schiers, quando dall'entrata di Landquart Est un altro veicolo, che si immetteva nella stessa direzione, lo ha probabilmente disorientato. Con una brusca manovra il 39enne è finito così sulla corsia di sinistra scontrandosi lateralmente con un'auto proveniente in direzione opposta, guidata da un 43enne.

La prima vettura si è poi scontrata con gli elementi divisori del traffico, ribaltandosi su un lato e arrestando la corsa solo sessanta metri più avanti. Il conducente, lievemente ferito, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cantonale di Coira.

Il traffico in direzione di Landquart nel tratto dell'incidente è stato direzionato su una sola corsia per due ore, mentre in direzione di Schiers è stato deviato sulla strada di Chlus. La polizia cantonale sta accertando le circostanze dell'incidente.