GR: auto sorpassa in curva e urta camper, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in Engadina Bassa.

Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale retica, verso le 13.15 un conducente inglese di 23 anni che stava viaggiando sulla strada cantonale fra Zernez e Susch ha avviato una manovra di sorpasso prima di una curva senza visuale, andando a urtare lateralmente un camper con targhe tedesche che procedeva regolarmente in senso inverso.

Il giovane, che era alla guida di un'Alfa Romeo, e un uomo che era in auto con lui hanno riportato lesioni alla testa e sono stati ricoverati in ambulanza all'ospedale di Scuol . Illesi per contro i due occupanti del camper.