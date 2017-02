GR: auto vuota scende da scarpate e attraversa due strade

Il proprietario l'aveva posteggiata 400 metri sopra dimenticandosi di tirare il freno a mano, ha annunciato la polizia grigionese.

Il veicolo è partito in retromarcia in discesa attraversando un prato per 200 metri, poi la strada principale e il marciapiede danneggiando un cartello segnaletico.

Ha continuato la sua corsa scendendo un altro prato e poi un ripida scarpata, si è capovolta ed è finita sul tetto su una strada secondaria.