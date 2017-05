GR: chiusura di 24 uffici postali, altri 20 da valutare in futuro

Il futuro dei restanti 20 sarà valutato caso per caso, dopo consultazioni con i Comuni e puntando ad un mix tra uffici postali e "punti di accesso ai servizi" che forniscano il miglior approvvigionamento possibile sul territorio, scrive la Posta in un comunicato.

Per sopperire agli uffici chiusi, infatti, la Posta attiverà contemporaneamente fino a 10 ulteriori "punti di accesso ai servizi postali" in luoghi strategici per gli utenti, che comprenderanno luoghi di ritiro e di consegna, nonché punti automatici My Post 24.

Il sindacato dei media e della comunicazione Syndicom ritiene che anche gli altri 20 uffici postali che saranno prossimamente messi sotto esame verranno con molta probabilità chiusi.

"Non siamo a conoscenza di nessun caso in cui un ufficio postale sotto esame non sia poi stato chiuso", ha commentato all'ats Roland Lamprecht, segretario centrale del sindacato, secondo il quale internamente le chiusure sarebbero già state decise.

"Se la Posta parla di verifiche per ogni singolo caso allora il Governo grigionese si aspetta che effettivamente ci siano delle valutazioni", ha sostenuto il direttore del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità, Jon Domenic Parolini.

Secondo lui, "valutare" non equivale necessariamente a "chiudere". Tuttavia, riguardo all'alto numero degli uffici postali che la Posta considera di valutare in futuro, Parolini si dice "sorpreso".

Il 13 marzo, rispondendo ad un interpellanza parlamentare, il Governo retico aveva espresso il suo sostegno ai Comuni affinché la popolazione possa continuare a beneficiare in modo ottimale dei servizi postali.

L'esecutivo si era detto preoccupato per l'attrattiva di determinate regioni marginali del cantone, in quanto il servizio pubblico è di notevole importanza per "il mantenimento e lo sviluppo dell'insediamento decentralizzato".