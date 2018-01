GR: cima di una sequoia cade su chiosco di castagne a Coira

La tempesta ha spezzato gli ultimi cinque metri dell'albero, vecchio di circa 140 anni e alto una trentina di metri. La sequoia viene controllata regolarmente dalle autorità cittadine ed era stata dichiarata sana. Nessuno pensava che una parte dell'albero potesse spezzarsi, ha dichiarato Markus Dünner, capo dell'Ufficio edile cantonale ai microfoni della radio SRF.

Nei Grigioni la tempesta ha causato disagi sopratutto in Prettigovia: a causa di alberi divelti dal vento per breve tempo i tre villaggi di Schuders, Stels e Valzeina sono stati irraggiungibili e circa 4'000 abitazioni sono rimaste senza corrente per circa tre ore. Sempre a causa di un albero caduto sulla linea fra Klosters e Davos i treni della Ferrovia retica sono rimasti bloccati poco dopo mezzogiorno.