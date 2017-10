GR: Diavolezza, fuori strada ad una curva, due feriti

Il giovane autista e il suo passeggero hanno riportato ferite di lieve entità.

Il conducente guidava da Pontresina (GR) in direzione Ospizio Bernina, spiega la polizia cantonale in una nota odierna, quando in una curva a sinistra l'auto ha sbandato finendo fuori strada e fermandosi in prossimità dei binari della Ferrovia Retica.

Il conducente e il passeggero, lievemente feriti, sono stati trasportati all'ospedale di Samedan (GR). La linea ferroviaria è stata interrotta per un'ora e mezza, ma la RhB ha utilizzato un percorso sostitutivo.