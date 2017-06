GR: Engadina, auto per 20 metri lungo pendio, coppia anziani ferita

L'83enne alla guida ha riportato ferite di media entità, mentre la moglie 82enne, che viaggiava con lui, si è ferita solo lievemente.

L'incidente è avvenuto alle 10.20, comunica la polizia in una nota. L'auto viaggiava da Zernez in direzione della Val Monastero quando in una curva appena prima della dogana La Drossa è uscita di strada ed è precipitata lungo la scarpata per venti metri.

Un ciclista che ha assistito alla scena ha immediatamente allertato le guardie di confine che sono riuscite a liberare la donna, lievemente ferita, dal veicolo rimasto completamente distrutto. L'uomo, che ha riportato invece ferite di media entità, è stato liberato solo con l'aiuto di una pattuglia di polizia e della Rega.

La coppia è stata portata in salvo con un elicottero della Rega e, dopo avere ricevuto i primi soccorsi in loco dal medico del pronto intervento e da un team dell'ambulanza di Zernez, è stata elitrasportata all'ospedale di Samedan (Engadina Alta).