GR: il Governo del Liechtenstein in visita nei Grigioni

L'incontro - si legge in una nota della Cancelleria dello Stato - rappresenta un'occasione per curare i rapporti che da sempre Coira e Vaduz intrattengono in ambito culturale, economico e politico.

La presidente del Governo grigionese Barbara Janom Steiner ha accolto gli ospiti del Principato nella Casa grigia a Coira. All'incontro erano presenti tutti i membri dell'esecutivo retico.

Il capo del Governo del Liechtenstein Adrian Hasler era accompagnato dal suo vice Daniel Risch e dagli altri membri dell'esecutivo del Principato: Mauro Pedrazzini, Aurelia Frick e Dominique Gantenbein, nonché dal Segretario generale Markus Biedermann.