GR: immigrazione, direttore Dipartimento Giustizia, estate "calda"

Per il Cantone dei Grigioni quella già in corso potrebbe essere un'estate "calda" per quanto riguarda l'immigrazione.

Lo ha affermato il capo del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, Christian Rathgeb, nell'incontro mensile con la stampa svoltosi stamattina a Coira.

Secondo Rathgeb le valli meridionali dei Grigioni potrebbero aver bisogno di sostegno per contrastare l'aumento delle entrate illegali alla frontiera. "I dati della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) - ha dichiarato Rathgeb all'ats - mostrano che c'è un'alta probabilità che i flussi migratori subiscano un aumento".

Lo scenario, secondo le previsioni più recenti della SEM per il 2017, prevede tra 24.500 e 32.000 nuove domande di asilo. La previsione più probabile si aggira, pertanto, su circa 27.000 richieste.

Se l'accordo sui migranti tra Turchia e Unione europea dovesse essere revocato, aggiunge la SEM, l'impatto sul numero di domande d'asilo in Svizzera è difficile da prevedere, ma si potrebbe addirittura superare quota 32.000.

È possibile, ha commentato Rathgeb, che i Grigioni debbano fare ricorso alle forze del corpo di polizia supplementare annunciato a fine giugno dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS).

Si tratta, nello specifico, di un corpo intercantonale (IKAPOL) composto da un numero di agenti fino a 50, che rafforzerebbe i controlli in Ticino, Vallese, Grigioni e altri cantoni della Svizzera orientale durante l'estate (dal 17 luglio al 15 ottobre).

Si prevede che circa due terzi degli agenti saranno impegnati in Ticino, mentre i restanti 20 poliziotti circa potrebbero sorvegliare i passi del San Bernardo e del Sempione in Vallese e le valli nel Sud dei Grigioni. In aggiunta, altri 20 agenti sono pronti come riserva se anche la situazione nel Canton San Gallo al confine con l'Austria dovesse scaldarsi.