GR: incendio di bosco anche a Braggio (Calanca)

Un incendio di bosco è stato segnalato oggi verso le 18.30 a nord del villaggio di Braggio, in Val Calanca. Ne dà notizia la polizia cantonale grigionese, precisando che brucia una superficie di circa 200 metri per 300 e che i pompieri sono sul posto.

Intanto l'autostrada A13 e la strada cantonale sono state riaperte al traffico in Mesolcina (GR) nel pomeriggio. Erano state chiuse ieri alle 19.30 perché l'incendio di bosco sviluppatosi sul versante destro della valle tra Mesocco e Soazza poteva provocare la caduta di massi.

La polizia retica precisa in una nota diffusa questa sera che l'incendio si è nel frattempo esteso a causa del forte vento da una superficie di 200 metri per 600 a un'area di 600 metri per 1200 circa.

Ieri sera a Mesocco sono state evacuate due case in cui abitavano quattro persone. Altre evacuazioni o chiusure stradale rimangono possibili, scrive la polizia.

Da stamani sul posto sono attivi - durante il giorno - sei elicotteri, tre militari e altrettanti di società private.