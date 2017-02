GR: lite di coppia, poliziotto spara per terra

Un poliziotto ha sparato un colpo a terra mercoledì scorso in un parcheggio di Coira durante un intervento per sedare una lite tra un uomo e una donna. Nessuno è rimasto ferito. La Procura grigionese ha avviato un'inchiesta.

La notizia, riferita oggi dal "Blick" online che pubblica anche un video dell'accaduto girato da una certa distanza con un telefonino, è stata confermata all'ats dal portavoce della Procura Claudio Riedi.

Il fatto è avvenuto mercoledì sera poco dopo le 21. Due agenti della comunale sono intervenuti dopo che qualcuno si era lamentato per una rumorosa lite in corso sul parcheggio accanto alla Stadthalle tra un uomo e una donna. A un certo momento uno dei poliziotti, che secondo il portavoce si è sentito minacciato dall'uomo, ha fatto partire un colpo puntando la pistola a terra. L'agente non è peraltro riuscito a intimidire il contendente, che ha continuato ad avvicinarglisi e a gridargli contro. La coppia di litiganti ha infine tentato di fuggire ma è stata catturata e portata in guardina, per poi essere successivamente rilasciata.

Interpellata sul perché non abbia reso noto il fatto, la polizia comunale ha addotto il fatto che l'inchiesta è ancora in corso.