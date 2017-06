GR: Mercati sui Passi, ogni domenica le delizie delle Alpi

A domeniche alterne sui passi del San Gottardo, Klausen, Lucomagno o Oberalp una trentina di produttori regionali dai cantoni Glarona, Grigioni, Uri e Ticino propongono al pubblico il meglio della loro produzione.

L'associazione alpinavera, con il contributo della Fondazione Suyana, organizza questa manifestazione per promuovere e incentivare la vendita di specialità alpine e prodotti regionali. Per ogni singola domenica - si legge in una nota di alpinavera - si realizza fatturato di oltre 20.000 franchi, denaro che confluisce direttamente nell'industria alimentare e dell'agricoltura delle regioni di montagna.

La risonanza positiva in termini di partecipazione dimostra che i mercati sui passi sono diventati un'apprezzata meta per escursioni, sia per la popolazione locale sia per i turisti, e che, con le loro deliziose specialità montane, arricchiscono l'offerta turistica delle regioni.