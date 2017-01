GR: motociclista 27enne morta in incidente frontale

Verso le 6 di questa mattina un automobilista 39enne stava circolando in direzione di Domat/Ems. Sul rettilineo l'uomo ha cercato di superare le due vetture che lo precedevano, scontrandosi con la motociclista proveniente in senso inverso.

La 27enne ha riportato gravi ferite ed è morta sul posto. Il 39enne, illeso, è stato sottoposto al test del sangue e delle urine.

Per le operazioni di soccorso e per i rilievi di rito la strada principale tra Felsberg e Domat/Ems è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. La polizia cantonale, in collaborazione con la procura grigionese, sta ancora stabilendo le circostanze esatte dell'incidente.