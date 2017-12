GR: piste da sci, inaugurata prima postazione per selfie "sicura"

Gli sciatori amanti dell'autoscatto con sfondo alpino possono esultare. Questo week-end è stata infatti inaugurata sulle piste del Lagalb, in Alta Engadina (GR), la prima postazione per selfie "sicura" in Svizzera.

La costruzione si trova a 2959 metri d'altezza ed è stata pensata per evitare che la ricerca di un selfie spettacolare metta in pericolo gli amanti degli sport della neve, spiega il dipartimento dei media del comprensorio sciistico Diavolezza/Corvatsch/Lagalb in un comunicato.

La postazione è stata collocata in un punto da cui si può godere della "migliore vista sul Lagalb". Ha un diametro di due metri e garantisce la sicurezza dei fotografi con una ringhiera in acciaio semicircolare. Ora i visitatori potranno fare una breve sosta e scattarsi un selfie "di fronte a un bellissimo panorama" in tutta sicurezza, ha detto Markus Moser di Corvatsch AG, citato nella nota.