GR: Primo maggio; 200 persone in piazza a Coira

Circa 200 persone, stando a un comunicato dell'Unione sindacale grigione (USG), si sono date appuntamento nel tardo pomeriggio sulla Theaterplatz a Coira in occasione della Festa del lavoro per manifestare con lo slogan "Un futuro più sociale e giusto per tutti".