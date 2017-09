GR: Pro Grigioni Italiano, "importante filo diretto con Berna"

Grande soddisfazione della Pro Grigioni Italiano (Pgi) per l'elezione di Ignazio Cassis in Consiglio federale.

In una lettera ai membri dell'Assemblea federale, l'associazione linguistica aveva sostenuto il candidato ticinese "in nome di un'equa rappresentanza di tutte le componenti linguistiche del Paese".

Il segretario generale della Pgi Giuseppe Falbo si dice oggi particolarmente soddisfatto che Cassis abbia menzionato e ringraziato il Grigionitaliano nel suo primo discorso come consigliere federale, citando anche la parte romanciofona.

"Come parlamentare, ha fatto molto per l'italiano, non solo per il Ticino, - ha detto Falbo all'ats - speriamo che questo impegno da parte sua prosegua, soprattutto ora che, operando in Consiglio federale, ha più possibilità".

Per la componente italofona l'elezione di Cassis riveste un grande significato simbolico e psicologico, ha spiegato Falbo, soprattutto in vista della conclusione del mandato della consigliera nazionale Silva Semadeni (PS/GR) nel 2019 e della sua scelta di non ricandidarsi, che rappresenta un'importante perdita per l'italofonia a Berna.

"Per noi è molto importante avere un collegamento diretto con il Consiglio federale, sarebbe ottimale se Cassis dovesse subentrare ad Alain Berset al Dipartimento dell'interno come nuovo ministro della cultura e della lingua", ha concluso Falbo facendo particolare riferimento alla questione dell'insegnamento delle lingue straniere a scuola e alla rappresentanza della Svizzera italiana a Berna.