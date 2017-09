GR: Samedan, finisce con l'auto vicino ai binari della RhB

Questa mattina a Samedan, in Alta Engadina (GR), un automobilista di 42 anni è uscito di strada percorrendo una rotonda sulla H27, finendo con l'auto sull'adiacente percorso della Ferrovia retica (RhB).

Lo ha comunicato la polizia retica precisando che il traffico ferroviario è stato bloccato per breve tempo.

Secondo la polizia, l'uomo era diretto da St. Moritz a Samedan. Per ragioni ancora da chiarire, nel percorrere la rotatoria di Punt Muragl, vicino a Samedan, il conducente è andato fuori strada e dopo aver attraversato una zona erbosa e uno sterrato si è fermato in prossimità dei binari della RhB senza coinvolgere altri veicoli. Il conducente non ha riportato lesioni.