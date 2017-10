GR: scoperta fossili di una nuova specie di celacanto

I fossili, trovati a un'altitudine di 2740 metri e risalenti a 240 milioni di anni fa, sono rimasti "ottimamente conservati", indica in una nota odierna il Museo di Ginevra. Le scoperte sono avvenute nell'estate del 2015 e del 2016, ma per studiarle ci è voluto del tempo, indica Lionel Cavin, paleontologo del museo. "Inizialmente non sapevamo esattamente di cosa si trattasse", rileva l'esperto.

Gli scavi sono stati realizzati da un gruppo di esperti dell'Università di Zurigo, le analisi da un team dell'Università di Basilea e lo studio biologico da un paleontologo del museo ginevrino. Gli specialisti al termine delle ricerche hanno concluso che si tratta non solo di una nuova specie, registrata sotto il nome "Foreya maxkuhni", ma anche di un nuovo genere di celacanto.

I fossili ritrovati nei Grigioni presentano una testa a forma di cupola, un corpo estremamente accorciato e una bocca sottile. Queste caratteristiche anatomiche, si legge nella nota, fanno pensare che si tratti di una specie vivente in zone costiere e non in acque profonde come i celacanti odierni.

Questa nuova specie, definita "strana" dai ricercatori, apre nuove piste in merito al processo evolutivo e pone nuove domande sull'origine dei primi vertebrati terrestri. I risultati sono stati pubblicato oggi sulla rivista "Scientific Reports". I fossili si trovano attualmente al Museo di Ginevra ma ritorneranno prossimamente nei Grigioni.