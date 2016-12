GR: sotto controllo il rogo a nord di Braggio (Calanca)

È sotto controllo l'incendio divampato ieri verso le 18.30 in un bosco a nord di Braggio, in Val Calanca (GR). Ne dà notizia oggi la polizia cantonale grigionese. Le fiamme si erano estese su una superficie di circa 200 metri per 300.